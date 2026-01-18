Tras un intenso operativo de búsqueda en el departamento Chimbas, Bomberos encontraron durante la madrugada de este domingo el cuerpo del menor que se ahogó en el Canal Benavídez.

El hecho ocurrió el sábado por la tarde, cuando el menor cayó al canal en el cruce con calle Maradona. La Policía identificó a la víctima como Pablo Tiziano Araóz Castelino, de 13 años, domiciliado en el barrio Aramburu.

Según informaron fuentes policiales, una testigo señaló que el adolescente no sabía nadar y tenía temor de ingresar al agua, pero habría sido empujado por otros chicos que lo acompañaban, a modo de broma. Esa versión aún no fue confirmada y forma parte de la investigación en curso.

Personas que se encontraban en el lugar escucharon los pedidos de auxilio y uno de ellos se arrojó al canal para intentar rescatarlo. Sin embargo, la fuerte corriente impidió sacarlo del agua y el menor fue arrastrado.

El operativo estuvo a cargo de personal de Bomberos y de la Comisaría 27º, que rastrillaron la zona durante varias horas. El cuerpo fue hallado cerca de la 1:30 del domingo, encajado entre residuos en las inmediaciones de una compuerta. Al momento del hallazgo, el niño aún vestía una camiseta verde.

Las autoridades continúan con las actuaciones para determinar con precisión las circunstancias del hecho.