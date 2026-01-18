La muerte de un menor en el Canal Benavídez conmocionó a la provincia durante el fin de semana. Tras horas de intensa búsqueda, en la madrugada del domingo se confirmó el peor desenlace en el departamento Chimbas.

Según informaron fuentes policiales, el niño fue identificado como Pablo Tiziano Araóz Castelino, de 13 años, domiciliado en el barrio Aramburu. El menor había caído al canal durante la tarde del sábado, lo que activó un amplio operativo de rastrillaje que mantuvo en vilo a la comunidad.

El menor fue encontrado tras horas de búsqueda.

El cuerpo fue hallado por Bomberos de la Policía de San Juan, luego de varias horas de búsqueda en la zona. Tras el hallazgo, se dio intervención a las autoridades judiciales para avanzar con las actuaciones correspondientes.

De acuerdo con las primeras hipótesis, el menor habría sido empujado por otros chicos que lo acompañaban, presuntamente a modo de broma. No obstante, esa versión aún no fue confirmada y la Policía continúa trabajando para determinar con precisión cómo ocurrieron los hechos y establecer responsabilidades.

La investigación sigue en curso mientras se recaban testimonios y se analizan las circunstancias que derivaron en el fallecimiento del adolescente.