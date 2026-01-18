El Paso Internacional de Agua Negra se encuentra habilitado para la circulación este domingo 18 de enero, según informó el Ministerio de Gobierno de San Juan. La apertura rige desde las 7 hasta las 17 horas, a través de la Ruta Nacional 150.

El comunicado oficial fue emitido por la Secretaría de Relaciones Institucionales y detalló que el tránsito está permitido bajo condiciones normales, aunque se solicita extremar las medidas de seguridad durante el trayecto.

Desde el organismo recomendaron circular con luces bajas encendidas, respetar los límites de velocidad y mantener precaución debido a la presencia de personal de Vialidad Nacional, que se encuentra realizando tareas de mantenimiento en distintos sectores de la ruta.

Además, se recordó que ante cualquier inconveniente, los conductores cuentan con el Centro de Atención al Usuario de Vialidad Nacional, disponible de lunes a viernes de 9 a 18 horas, y con líneas de contacto del Ministerio de Gobierno para consultas vinculadas al paso fronterizo.

También se encuentran disponibles los canales de comunicación del Consulado General de la República Argentina en Valparaíso, de Gendarmería Nacional Argentina y de la Dirección Nacional de Vialidad, así como el servicio de emergencias del Hospital Tomás Perón para asistencia sanitaria en la zona.

Las autoridades recordaron que quienes viajen hacia Chile deben verificar previamente las condiciones del paso y contar con la documentación obligatoria para el cruce internacional.