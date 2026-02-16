Antes del debate en la Cámara de Diputados, el ministro de Economía salió con firmeza a respaldar la reforma laboral que ya obtuvo media sanción en el Senado de la Nacion Argentina y lanzó cuestionamientos hacia las cámaras empresariales por la falta de apoyo público.

“Les bajamos las cargas patronales un 85% para los nuevos empleos y no se habla del tema. Ninguna cámara festeja, nada. ¡No salgo de mi asombro!”, expresó el funcionario en su cuenta de X, al citar el mensaje de un usuario que celebraba la reducción del costo laboral.

Caputo remarcó que este punto es “casi lo más importante de la ley” y sostuvo que la iniciativa representa una fuerte baja en la presión fiscal sobre quienes generen empleo formal.

Qué establece la reforma

El proyecto será tratado en las comisiones de Legislación Laboral y de Presupuesto y Hacienda de la Cámara Baja. Dentro del texto aprobado por el Senado, los artículos 154 y 155 crean el Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL).

La normativa determina que quienes adquieran el carácter de empleador desde el 10 de diciembre de 2025 podrán adherir al régimen hasta un máximo de trabajadores que no supere el 80% de su nómina.

En cuanto a las nuevas relaciones laborales, se fijan alícuotas reducidas durante los primeros 48 meses: 2% en concepto de contribuciones patronales destinadas al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), al Fondo Nacional de Empleo y a Asignaciones Familiares. Y 3% para el subsistema de seguridad social correspondiente al INSSJP. Quedan excluidas de este esquema las alícuotas adicionales previstas en regímenes diferenciales o especiales.

Debate abierto

Desde el Gobierno sostienen que la reducción de cargas apunta a incentivar la formalización laboral y dinamizar la contratación en el sector privado. Sin embargo, el ministro cuestionó que el empresariado no haya manifestado públicamente su respaldo.

El debate ahora continuará en Diputados, donde el oficialismo buscará avanzar con una iniciativa que considera clave para el esquema de competitividad y generación de empleo en la Argentina.