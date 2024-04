Luego de lo que fue la escandalosa salida de Francisco “Pancho” Martínez del Club Atlético San Martín de San Juan, y tras el interinato de Raúl “Purruco Antuña”, la dirigencia verdinegra confirmó que este último pasa a ser oficialmente el director técnico del equipo del Pueblo Viejo, y aseguraron que no están en búsqueda de otro entrenador.

Lo confirmó a DIARIO HUARPE el presidente del club, Jorge Miadosqui, quien al ser consultado sobre la continuidad de Antuña al frente del plantel mayor, expresó: “La intención es que Raúl continúe al mando del equipo. No estamos buscando ninguna otra opción. Lógicamente, evaluaremos cómo avanza el proceso que propone él, como lo hacemos con todos los técnicos”.

A su vez, aseguró que la dirigencia pretende que a Antuña “le vaya bien y quiera quedarse”, y afirmó que la intención de la dirigencia continúa siendo la pelea por el ascenso, pese a que los últimos resultados no acompañen. “Lo que pasa es que esto es fútbol, lo vimos el domingo pasado en el partido contra Tucumán. Si la pelota no entra es complicado, tuvimos 10 opciones de gol y no pudimos hacer ninguno”, sentenció.

Vale destacar que la salida de Martínez tuvo que ver con malos resultados, ya que solo obtuvo 15 puntos en las nueve fechas que dirigió. Por su parte, desde que asumió Antuña el equipo no conoce la derrota, pero tampoco la victoria. En los dos partidos disputados a su mando, San Martín no logró más que empates insignificantes, aunque con claros cambios en el planteo táctico y en la actitud de los jugadores.