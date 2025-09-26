La Municipalidad de Rawson inauguró la renovada Plaza de los Niños, ubicada en el corazón del Barrio Güemes, en un acto que convocó a funcionarios, vecinos y vecinas. El intendente Carlos Munisaga encabezó la ceremonia junto a autoridades provinciales y nacionales, entre ellas el jefe comunal de Ezeiza, Gastón Granados, y el exintendente de San Martín, Cristian Andino.

(Foto gentileza Prensa de Rawson)

Uno de los momentos más simbólicos fue la colocación de una cápsula del tiempo, propuesta por los vecinos de Güemes y Hualilán, que será abierta en 2075 con cartas y recuerdos de la comunidad. “Es un mensaje a las futuras generaciones, un legado que habla de nuestra historia y de nuestros sueños compartidos”, afirmó Munisaga.

El intendete Carlos Munisaga. (Foto gentileza Prensa de Rawson)

Durante su discurso, el jefe comunal subrayó la importancia del trabajo colectivo: “Este espacio no es solo para el barrio, sino para todo Rawson. Es un símbolo de transformación y de lo que podemos lograr si trabajamos unidos. Cuando la voluntad individual se transforma en voluntad popular, estamos construyendo algo más grande”.

La obra, realizada con fondos municipales y materiales locales, incluyó un playón polideportivo, pista de skate, pérgolas, veredines nuevos, juegos infantiles, iluminación LED, reforestación y mobiliario urbano renovado. Además, se reemplazó la gruta religiosa y se sumaron sectores de calistenia. “El césped es del Médano de Oro, la mano de obra es 100% rawsina y el piso de caucho reciclado también. Esto es lo que significa la obra pública: trabajo, dignidad y futuro”, destacó el secretario de Obras y Servicios, Facundo Cosma.

La comunidad expresó su agradecimiento. Miguel Costa, de la Unión Vecinal, remarcó: “Esta plaza es más que una obra, es un testimonio del trabajo conjunto y del compromiso por el bienestar de nuestras familias”.

El intendente de Ezeiza, Gastón Granados, aportó un mensaje federal: “Lo que era un baldío hoy es un espacio de encuentro y felicidad. Carlos Munisaga honra la frase de Perón: los únicos privilegiados son los niños”.

La jornada culminó con bendiciones religiosas y la presencia de cientos de familias. “A nuestros niños les decimos: el futuro se construye con amor, compromiso y comunidad. Este lugar es de ustedes”, cerró Munisaga, en medio de aplausos y emoción.