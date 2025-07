RD aberturas y amoblamientos es una empresa sanjuanina que viene pisando fuerte en el rubro de la construcción. Con ocho años de trayectoria en el mercado y una sólida experiencia trabajando para grandes constructoras, la firma decidió abrir sus puertas al público general, ofreciendo aberturas de aluminio, PVC y una línea completa de amoblamientos que incluye muebles de cocina, placares, vestidores y vanitorys en MDF.

Ubicada en Capital, en la intersección de avenida Rioja Sur y calle Esquiú, RD Aberturas se ha convertido en una opción confiable tanto para desarrollos inmobiliarios de gran escala como para clientes particulares que buscan soluciones personalizadas y de calidad. “Durante muchos años estuvimos orientados únicamente a las grandes obras. Hemos trabajado con constructoras importantes como Estudio 3, pero desde hace un año decidimos ampliar nuestra propuesta y empezar a trabajar con el consumidor minorista, con pedidos pequeños, de casas, departamentos, incluso arreglos puntuales”, contó a DIARIO HUARPE Diego Fernández, gerente comercial de la firma.

La empresa cuenta con un amplio salón de ventas donde se puede ver algunos de los trabajos realizados. Foto: Gentileza

La empresa tiene un sello bien familiar. Está gestionada íntegramente por sus fundadores y su equipo más cercano. “Este proyecto lo llevamos adelante junto a mi esposa Romina y mi hija Victoria. Somos una empresa familiar que se apoya en un equipo de 15 trabajadores”, destacó Fernández.

Además de la fabricación e instalación de productos de alta calidad, RD aberturas ofrece algo que ninguna otra empresa del rubro brinda en San Juan: un servicio de mantenimiento postventa, tanto para productos propios como ajenos. “Todo el mundo te vende una abertura, te la entrega y ahí se termina el vínculo. Nosotros no. Si a vos se te rompió un vidrio, entra tierra o agua, no cierra bien una traba o querés agregar un mosquitero, nosotros vamos. Incluso si la abertura no nos la compraste a nosotros. Nadie más lo hace, y eso generó mucho movimiento porque hay una demanda real”, explicó Fernández.

Este servicio no solo resuelve problemas, sino que fideliza a los clientes. En tiempos en los que el respaldo técnico suele ser escaso, RD aberturas apuesta a una relación a largo plazo, basada en la confianza y la garantía de que, ante cualquier inconveniente, habrá una respuesta. Esta visión los diferencia claramente del resto de la competencia y ha sido uno de los factores clave de su crecimiento.

Rd aberturas y amoblamientos es una empresa familiar con 8 años de trayectoria. Foto: Gentileza

En cuanto a su catálogo de productos, la empresa ofrece soluciones adaptadas a cada necesidad. “Fabricamos aberturas de aluminio y PVC a medida. También trabajamos amoblamientos completos, desde muebles de cocina con diseño funcional y moderno, hasta placares, vestidores y vanitorys. Atendemos pedidos chicos y grandes. Si un cliente viene por un solo mosquitero, se lo hacemos. Si una empresa necesita equipar un edificio entero, también tenemos la capacidad para hacerlo”, detalla el gerente.

La combinación entre experiencia en grandes proyectos y atención personalizada al cliente particular les permite abarcar un amplio espectro del mercado. A esto se suma una política de precios competitiva y el compromiso de ofrecer siempre materiales de alta calidad.

Con una estructura ágil, espíritu emprendedor y una visión clara, RD aberturas y amoblamientos busca consolidarse como referente del sector en San Juan, apostando al crecimiento sostenido, la innovación en diseño y, sobre todo, al respaldo constante a sus clientes.