Tini Stoessel y Rodrigo de Paul suspendiero su casamiento: culparon a Camila Homs

La estabilidad sentimental de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul se vio envuelta en rumores de crisis mediática esta semana. Todo se originó a partir de la información brindada por el periodista Juan Echegoyen en Mitre Live, quien reportó "cortocircuitos" en la pareja. El motivo de la discordia sería la elección del nombre Aitana por parte de Camila Homs para su hija, denominación que remite a una artista ligada al pasado sentimental de la cantante.

Según detalló el cronista sobre la reacción del círculo íntimo: “En el entorno de la pareja no cayó bien que… justo le ponga ese nombre”. Esta situación habría derivado en una conversación tensa, alimentando especulaciones en redes sociales ante la supuesta falta de interacción pública entre ambos.

Para poner fin a las versiones, Tini compartió en Instagram un carrete de fotos que incluía momentos de trabajo, ocio y una imagen junto al futbolista, donde se los ve sentados y relajados, decorada con dos emojis.

La respuesta del jugador de la Selección fue un explícito “Mi vida”, comentario que reforzó compartiendo la imagen en sus historias junto a emojis de corazón. De esta manera, los protagonistas buscaron demostrar que su vínculo permanece firme a pesar de los comentarios externos.