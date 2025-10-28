El bizcochuelo de naranja y avena se destaca por su aroma fresco, sabor dulce y textura esponjosa, convirtiéndose en una opción clásica y saludable para acompañar la hora del mate. Esta receta sencilla requiere solo cinco ingredientes y puede elaborarse sin azúcar, ideal para quienes buscan cuidar su alimentación.

Incorporar avena en la dieta diaria ofrece múltiples beneficios: ayuda a reducir el colesterol y los niveles de azúcar en sangre, gracias a sus compuestos fitoquímicos que también brindan protección contra el cáncer. Además, aporta energía y nutrientes esenciales como vitaminas B6, E y B5, junto con minerales como hierro, selenio, manganeso y cobre, así como aminoácidos fundamentales para el organismo.

Ingredientes

Cuatro huevos

Dos naranjas

180 gramos de harina de avena (se puede obtener triturando copos de avena en la procesadora)

Dos cucharadas de polvo de hornear

Aceite de oliva

Edulcorante o azúcar (opcional)

Preparación paso a paso

Primero, lavá bien las naranjas y rallá su cáscara. Luego exprimí el jugo y colalo para eliminar semillas y pulpa.

En un bowl, batí los huevos y, si decidís usar azúcar, incorporala poco a poco. Agregá el aceite de oliva, el jugo de naranja y la ralladura, mezclando todo hasta integrar bien los ingredientes.

En otro recipiente, combiná la harina de avena con el polvo de hornear, y después sumá esta mezcla a la preparación líquida. Revolvé hasta obtener una masa homogénea.

Verté la mezcla en un molde enmantecado o aceitado y cociná en horno precalentado a 180ºC durante 45 minutos. Antes de desmoldar, dejá enfriar para mantener la textura esponjosa.

Para quienes quieran añadir un toque extra de textura, se puede incorporar frutos secos a la mezcla o espolvorear la superficie con una combinación de avena y miel antes de servir.

Este bizcochuelo no solo es una opción deliciosa para la merienda sino que también aporta múltiples beneficios nutricionales, siendo una alternativa perfecta para quienes buscan cuidar su salud sin renunciar al sabor.