Adriana Edwards es una camarera de, Texas, Estados Unidos, que cuando trabajaba recibió una inesperada propina que le cambió la vida. Unos clientes decidieron regalarle un auto, el mismo le permitirá movilizarse hasta su empleo ya que caminaba cerca de 22 kilómetros para llegar.

La mujer les contó a unos clientes que estaban desayunando en el local en el que trabaja, que estaba ahorrando para comprarse un automóvil. Es que para llegar debía caminar al menos 5 horas entre ida y vuelta.

La pareja, que prefirió mantenerse en anonimato, conversó un poco con la camarera que les atendió y, al enterarse de su situación, decidieron hacer algo para ayudarla. Fue así que salieron del local y, horas después, regresaron con un Nissan Sentra 2011 de segunda mano y se lo regalaron.

Cuando Adriana vio el regalo se puso a llorar de la emoción. Primero no lo podía creer y hasta pensó que todo era broma. No obstante, la pareja le entregó las llaves de su nuevo automóvil sin pedirle nada a cambio. "Todavía siento que estoy soñando. Cada dos horas, me asomo por la ventana y veo si todavía hay un auto allí", aseguró la joven.

Fuente: Diario Panorama.