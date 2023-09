Domingo Faustino Sarmiento "volvió a la vida" para defender a la educación. Esto se vio en un video del sanjuanino más ilustre fue hecho con inteligencia artificial (IA) que presentó el Observatorio Argentinos por la Educación y que forma parte de una campaña que busca mejorar el nivel de alfabetización de los alumnos en Argentina.

El material de poco más de dos minutos, que se hizo con la nueva tecnología de la IA, fue difundido en la Noche de la Educación, un evento organizado por esta ONG y que contó con más de 250 asistentes entre políticos, empresarios y referentes de distintas entidades sociales.

En el material se ve a un Sarmiento enérgico que interpela e invita a todos a comprometerse por la mejora en la educación. “Gracias a mi trabajo, la escuela pública argentina maravilló al mundo”, aseguró este Sarmiento virtual, quien ordenó la realización del primer censo en 1869 que arrojó que más del 70% de la población era analfabeta.

En otro tramo de su alocución este Sarmiento recreado aseguró que "la demanda en educación está en razón inversa a su necesidad. Sin educación, la democracia es una superchería. El pueblo, el Estado, la Nación: todo está escrito en los humildes bancos de la escuela”.

Antes de finalizar, Sarmiento agregó que: “Hoy en el 2023 me dicen que, a los 9 años, uno de cada dos estudiantes no entiende lo que lee. ¡Cuánto hay por hacer!”, aseguro el educador en referencia a los resultados de la evaluación regional ERCE 2019 de Unesco, que determinó que el 46% de los alumnos de tercer grado no llega a un buen nivel de comprensión lectora. Ya en el final el educador exhibe un cartel que dice "Compromiso por la Educación", el lema de una campaña que busca alcanzar mejores niveles de enseñanza.

Sobre el video

Desde la ONG explicaron que el video nació de una idea de Mario Pergolini, y fue un trabajo conjunto con el laboratorio GoLab del Grupo Octubre, en asociación con Metabrain.com.

El guion del discurso que pronunció Sarmiento fue escrito con base en una investigación histórica sobre distintas intervenciones del expresidente. El proceso de filmación y producción llevó dos meses de trabajo y se realizó en el estudio Hangar 5 de GoLab bajo la dirección de Jorge Azambuya. El rostro de Sarmiento fue recreado en colaboración con Mario Moscoso, actor y director de la obra Sarmiento y su sombra.