Los procedimientos se realizaron en el este sanjuanino y permitieron recuperar rodados sustraídos en 2025. Intervino la UFI de Delitos contra la Propiedad.

En el marco de tareas investigativas, personal de la Brigada de Investigaciones Este logró recuperar bicicletas que habían sido denunciadas como robadas en distintos hechos ocurridos durante el año pasado en la provincia de San Juan.

Según informaron fuentes policiales, uno de los procedimientos permitió el secuestro de una bicicleta marca Top Mega, modelo Regal, rodado 29, de color naranja con negro y equipada con freno a disco. Este rodado había sido sustraído en diciembre de 2025 en inmediaciones de calle Salvador María del Carril.

En otro operativo, los efectivos secuestraron un cuadro de bicicleta marca Venzo, modelo Primal, rodado 29, junto con diversas partes compatibles con ese rodado. Estos elementos habían sido denunciados como robados en octubre de 2025, tras un hecho ocurrido en el interior del barrio Felipe Cobas.

Las investigaciones se llevaron adelante mediante tareas de campo y seguimiento de datos, lo que permitió ubicar los elementos sustraídos y proceder a su recuperación.

Ambos casos quedaron a disposición de la Unidad Fiscal de Investigación de Delitos contra la Propiedad, bajo la órbita de los fiscales Leonardo Villava y José Luis Salinas, quienes dispusieron las medidas legales correspondientes para avanzar con las causas y restituir los efectos a sus propietarios.