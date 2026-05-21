Un hombre fue detenido este martes en la tarde luego de sustraer una motocicleta en el departamento Capital y ser seguido en tiempo real por el sistema de monitoreo del CISEM 911, lo que permitió su rápida localización y aprehensión en el departamento Rawson.

El hecho ocurrió alrededor de las 17.52, cuando personal de la Comisaría 28° tomó intervención tras un llamado a la línea de emergencias 911 que alertó sobre un robo con autores en el lugar. En ese marco, el cabo Eduardo Guzmán entrevistó al damnificado, identificado como Lucas Tomás Ortega Riera, quien manifestó que le sustrajeron una motocicleta marca Motomel Serie 2 de 150 cc, dominio A238YKZ, de color negro con franjas celestes en el tanque. Además, indicó que el rodado tenía un casco negro colgado en la parrilla.

Con los datos aportados, operadores del CISEM 911 iniciaron el seguimiento mediante cámaras de seguridad y a los pocos minutos el delincuente fue individualizado en calles Hermógenes Ruiz y General Paz. El conductor vestía campera oscura, pantalón deportivo con franjas blancas en la pierna derecha y llevaba un casco negro con detalles rojos y blancos como había descripto la víctima del robo .

El seguimiento continuó por distintos puntos. En Brasil y Hermógenes Ruiz, observaron al sospechoso desplazándose hacia el sur hasta calles Cabot y Río Bamba, donde el sujeto continuó la marcha hacia el sur. Fueron alertados los móviles policiales en circulación y el H-60, a cargo de la oficial subinspectora Katia Gómez y el cabo Nahuel Gómez, logró interceptar al sospechoso en el interior de Villa Hipódromo, en el departamento Rawson.

En el lugar, los efectivos procedieron a la aprehensión del conductor, identificado como Gabriel Omar Oviedo Castro, de 31 años, domiciliado en esa misma zona. El sujeto quedó vinculado a un legajo caratulado como hurto agravado, con intervención de la UFI Flagrancia.

El procedimiento permitió recuperar el rodado sustraído y detener al presunto autor del hecho en cuestión de minutos, gracias al trabajo coordinado entre el sistema de videovigilancia y los efectivos policiales en calle.