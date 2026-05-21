La Cámara de Diputados de la Nación dio media sanción este miércoles al proyecto impulsado por el Gobierno nacional para modificar el régimen de subsidios al gas por Zona Fría, un esquema que actualmente beneficia a miles de hogares en regiones de bajas temperaturas, entre ellas San Juan. La iniciativa fue aprobada en general con 132 votos afirmativos, 105 negativos y cuatro abstenciones, en una sesión atravesada por fuertes cruces políticos y negociaciones entre el oficialismo, gobernadores y bloques aliados.

La reforma plantea cambios centrales en el acceso al beneficio y podría impactar de manera directa sobre unos 45.000 usuarios sanjuaninos que hoy reciben descuentos en las tarifas de gas natural. Actualmente, el régimen alcanza a cerca de 120.000 usuarios en toda la provincia, con rebajas que oscilan entre el 30% y el 50% de la factura.

El principal cambio impulsado por el oficialismo de Javier Milei apunta a limitar el acceso al beneficio únicamente a los usuarios incluidos dentro del esquema de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF). De esta manera, continuarían alcanzados los hogares con ingresos de hasta tres Canastas Básicas Totales (CBT), beneficiarios registrados en el ReNaBaP, excombatientes de Malvinas con pensión vitalicia y personas con discapacidad que cuenten con Certificado Único de Discapacidad (CUD), aunque estos últimos quedarán sujetos a evaluación de la Secretaría de Energía.

Con este nuevo criterio, miles de familias que hoy reciben automáticamente el descuento podrían quedar afuera del régimen y comenzar a pagar tarifa plena durante el invierno, especialmente en zonas urbanas del Gran San Juan donde existe mayor cobertura de gas natural.

La diputada nacional sanjuanina Nancy Picón explicó que quienes ya forman parte del sistema no deberán volver a inscribirse. Sin embargo, remarcó la importancia de que los usuarios que todavía no accedieron al beneficio completen el trámite cuando el sistema vuelva a habilitarse.

En paralelo, la legisladora sostuvo que la Provincia mantendrá programas energéticos financiados con recursos propios para intentar amortiguar el impacto en los sectores más vulnerables. Entre ellos mencionó los subsidios eléctricos y el programa Garrafa Hogar, destinado principalmente a departamentos alejados que no cuentan con red de gas natural, como Jáchal, Iglesia y Calingasta.

Uno de los puntos que más preocupación genera en San Juan es la situación de los barrios nuevos construidos sin conexión de gas natural. En muchos sectores del Gran San Juan, las familias dependen exclusivamente de la energía eléctrica para calefaccionarse y cocinar, lo que provoca un fuerte incremento del consumo durante el invierno y encarece significativamente las facturas.

La sesión en Diputados también estuvo marcada por otras definiciones clave para el Gobierno nacional. Más temprano, el oficialismo logró aprobar la denominada Ley Hojarasca, que elimina cerca de 70 leyes, y además consiguió bloquear un intento opositor de interpelar al jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

Ahora, el proyecto de reforma del régimen de Zona Fría deberá ser tratado en el Senado. Allí se definirá si los cambios quedan finalmente aprobados o si la oposición logra introducir modificaciones a un esquema que impacta de manera directa en millones de usuarios de todo el país y que, en San Juan, podría redefinir el acceso a uno de los subsidios energéticos más sensibles para los hogares.