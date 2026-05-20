Un hombre que registraba pedido de captura por evasión del Servicio Penitenciario Provincial fue detenido en Capital luego de intentar agredir a efectivos policiales y darse a la fuga. El procedimiento se concretó en inmediaciones del barrio Natania 20, en la zona de Avenida Bellas Artes y calle Santiago Paredes.

El hecho ocurrió cuando personal de la División Comando Radioeléctrico Oeste realizó recorridas de prevención y fue comisionado al lugar tras un aviso que indicó que un sujeto habría ingresado a un domicilio de la zona. Con las características aportadas, los uniformados iniciaron un rastrillaje en las inmediaciones.

En ese contexto, los efectivos lograron ubicar a un hombre que coincidió con la descripción brindada. Al momento de entrevistarlo, el sujeto reaccionó de manera violenta e intentó agredir al personal policial, al tiempo que intntó darse a la fuga. Sin embargo, fue rápidamente reducido y aprehendido por los uniformados intervinientes.

Una vez asegurado en el interior del móvil policial, los efectivos realizaron las consultas correspondientes al sistema Sifcop, desde donde informaron que el detenido fue identificado como Leonardo José Zárate, de 46 años, domiciliado en el departamento Rawson.

Según los registros oficiales, Zárate tenía un pedido de captura vigente por evasión del Servicio Penitenciario Provincial de San Juan y está vinculado a una causa por abuso sexual, lo que motivó su inmediata detención.

Tras el procedimiento, el hombre fue trasladado a sede de la Comisaría 13°, donde quedó a disposición de la Justicia. En paralelo, se inició un expediente contravencional con intervención del Segundo Juzgado de Faltas.

El accionar policial permitió concretar la detención del prófugo, quien no debió salir del Servicio Penitenciario Provincial al igual que tantos otros que obtienen el beneficio de salidas transitorias y por malas decisiones judiciales son puestos en libertad sin un seguimiento adecuado para que no cometan delitos.