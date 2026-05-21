En un esfuerzo por integrar el conocimiento científico con la percepción de los habitantes de la provincia, un equipo de especialistas ha lanzado una encuesta participativa de percepción territorial. El objetivo principal de esta iniciativa es identificar lugares de valor natural y cultural en San Juan desde la mirada de la comunidad local, para luego compararlos con aquellos sitios protegidos formalmente por el ámbito académico.

La licenciada y doctora en geología, Ana Paula Forte, explicó en una entrevista con DIARIO HUARPE que esta encuesta forma parte de la elaboración del capítulo “Patrimonio Geológico de la Provincia de San Juan”. Este trabajo integrará el Relatorio del XXIII Congreso Geológico Argentino, un evento de gran relevancia que tendrá a San Juan como sede durante la primera mitad del año 2027. Según Forte, el estudio busca reunir miradas, experiencias, recuerdos y conocimientos sobre lugares que, por su belleza, singularidad o importancia emocional, merecen ser conservados.

La encuesta es abierta a todo público, de carácter anónimo y no requiere conocimientos técnicos previos. "Queremos invitar a toda la comunidad sanjuanina a ser parte de una construcción colectiva sobre el patrimonio geológico de nuestra provincia", señaló Forte, destacando que completar el formulario solo toma unos cinco minutos. El plazo para participar se extenderá hasta mediados de junio, fecha límite para la entrega del capítulo que coordina junto a las especialistas Flavia Tejada, Sol Trad y Aixa Rodríguez.

El enfoque central de este relevamiento es cerrar la brecha entre la academia y los saberes de los habitantes. Forte resaltó que muchas veces existen lugares, como el caso de Agua Negra en Jáchal, que poseen un profundo valor para la comunidad local pero que no cuentan con una protección formal o reconocimiento académico. "La idea es acercar esos mundos", afirmó la geóloga, indicando que el resultado final permitirá comparar dos mapas: el de los sitios formales y el de los lugares percibidos como valiosos por la gente.

El puente entre la academia y la comunidad

Este proyecto no solo tiene un fin académico, sino también de divulgación y extensión hacia la sociedad. Forte mencionó que la iniciativa se apoya en el trabajo del grupo "Por el suelo", que busca acercar la geología a las escuelas mediante prácticas socioeducativas. La intención es que la información recolectada trascienda el congreso y sirva para que la comunidad se apropie de su patrimonio natural.

La geóloga subrayó la importancia de la mirada del habitante del territorio, especialmente en un contexto donde las actividades industriales o ambientales pueden impactar en la vida cotidiana. Al darle lugar a estos conocimientos que suelen quedar invisibilizados en los ámbitos científicos tradicionales, el equipo busca una visión más integral de la geodiversidad sanjuanina.

San Juan como sede del Congreso Geológico 2027

La encuesta se desarrolla en el marco preparatorio del próximo Congreso Geológico Argentino, cuya organización está liderada por un comité encabezado por la geóloga Karina Colombi, del Museo de Ciencias Naturales y el CONICET. Este evento reunirá a profesionales de todo el país y de naciones vecinas como Chile, Colombia y Ecuador, concentrando tanto a académicos como a representantes del sector empresarial.

El congreso en San Juan abordará temáticas clásicas de la disciplina, como la tectónica de placas, la estratigrafía y la formación de montañas. Sin embargo, Forte destacó que en las ediciones más recientes se ha dado un giro hacia temas más diversos y contemporáneos que también tendrán lugar en 2027.

Nuevos desafíos: IA, ética y comunicación ambiental

Uno de los puntos más innovadores que se tratarán en el evento es el impacto de la Inteligencia Artificial en el procesamiento de datos geológicos, lo que está generando un cambio de paradigma en el conocimiento de la Tierra. Además, se pondrá un fuerte énfasis en la ética de la comunicación ambiental, un área crítica debido a los actuales conflictos socioambientales.

Forte comentó que la geología está aprendiendo a comunicar mejor sus hallazgos, especialmente en temas sensibles como los peligros geológicos o las catástrofes naturales. Tomando ejemplos de protocolos aplicados en Chile ante eventos como erupciones volcánicas o sismos, el congreso buscará debatir el rol del geólogo frente a la sociedad y la importancia de transmitir información clara y oportuna a la población.

Cómo participar y los próximos pasos

La encuesta se está difundiendo a través de diversos canales, incluyendo redes sociales y grupos escolares. Los organizadores esperan que personas de todas las edades y de distintos puntos de la provincia compartan sus vivencias sobre el paisaje sanjuanino.

A través de preguntas sencillas sobre qué lugares impresionan por sus colores, piedras, ríos o formas naturales, se busca visibilizar la memoria colectiva de San Juan. "No hace falta ser especialista", insiste el equipo coordinador, reforzando la idea de que el patrimonio es una construcción de todos. Los interesados podrán encontrar el link para participar aquí o en los sitios oficiales de los organizadores y en plataformas de difusión local hasta mediados de junio.

Esta iniciativa representa una oportunidad única para que los sanjuaninos pongan en valor su territorio, asegurando que aquellos rincones especiales de la provincia sean reconocidos no solo por quienes los caminan a diario, sino también por la ciencia nacional