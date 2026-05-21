Después de la intrusión y el hurto sufrido en la sede del Grupo Huarpe, al día siguiente, hubo un segundo hecho delictivo esta vez en el cruce de Avenida Libertador y Roger Ballet a pocas cuadras de la redacción, en la zona de Desamparados.

El hecho ocurrió este miércoles a las 20:40 hs. y la víctima fue un joven de 24 años de edad, llamado Elio José Ramos, un conocido limpiavidrios del barrio.

“Cuando fui al supermercado para comprar una nueva herramienta que utilizo para limpiar vidrio, salgo del negocio y en ese momento tenía el celular en la mano y apareció el sujeto que iba subido a una moto y me arrebató el equipo. El motochorro subió en contramano por la vereda y me roba. Cuando quise correrlo, él ya se había escapado y desapareció”, dijo la víctima.



Gracias a la colaboración de un comerciante del lavadero de autos cercano a esa cuadra, pudo obtener los registros de video de una cámara de vigilancia. A partir de ahí, pudo reconstruir la situación y le sirvió, además, como material de prueba para radicar la denuncia en la Comisaría 4ª.

La descripción del joven indicó que el equipo sustraído es un Motorola E14 (valuado en unos 150 mil pesos a precio de mercado). Si bien, Ramos no sufrió heridas o lesiones físicas ante lo sucedido, el joven lamenta que la cuenta de su tarjeta y cuentas de redes sociales estén comprometidas.

“Hace muchos años que limpio aquí en la avenida y la gente me conoce bien, de hecho, vivo cerca. Es la primera vez que me pasa esto”, dijo Ramos que se dedica a ganarse la “changa” de 6 hs. a 22:30 hs. en la esquina de los semáforos y en el boulevard de la Avenida Libertador.

Por el poco tiempo que pudo percibir sobre las características del motociclista, reconoció que se trata de una moto de 150cc, pero no tuvo más datos o pistas concretas más allá de lo captado por la cámara de video. Además, el ladrón manejaba su ciclomotor sin patente.