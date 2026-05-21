Una mujer de 58 años fue hallada sin vida en el interior de su vivienda en el barrio San Martín, en Concepción y la Justicia inició una investigación para determinar las causas del fallecimiento.

El hecho ocurrió cuando personal de la Comisaría 2° se constituyó en un domicilio ubicado en el sector 6, monoblock 1, departamento “D”, planta baja, tras recibir una comunicación del sistema de emergencias 107 que alertó sobre una mujer que se encontraba inconsciente y sin signos vitales.

Al arribar al lugar, los efectivos entrevistaron a Guillermo Alejandro Vargas, pareja de la fallecida, quien manifestó que la mujer, identificada como María de la Concepción Castilla, había sufrido un golpe en la cabeza días atrás. Según relató, en la jornada de este miércoles había sido asistida en el Hospital Rawson y luego regresó a su vivienda.

Siempre de acuerdo al testimonio brindado, tras volver al domicilio la mujer ingresó al baño y, al notar su pareja, que no respondía, familiares ingresaron y la encontraron descompensada, por lo que solicitaron asistencia médica de urgencia.

Se hicieron presentes profesionales de la salud, quienes constataron el fallecimiento en el lugar. La médica interviniente, Elba Rivarola, certificó que la mujer ya no presentaba signos vitales.

Ante la situación, tomó intervención la Unidad Fiscal de Delitos Especiales, a cargo del ayudante fiscal Pablo Orellano, quien dispuso la presencia de personal de Criminalística y del médico legista para llevar adelante las pericias correspondientes en la escena.

Por directivas judiciales, se ordenó el levantamiento del cuerpo y su posterior traslado a la Morgue Judicial, donde se realizará la autopsia que permitirá establecer con precisión las causas de la muerte.

La causa quedó caratulada como actuaciones investigativas por fallecimiento, mientras avanzan las diligencias para esclarecer lo ocurrido.