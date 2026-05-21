Con la llegada del frío a San Juan, la demanda de servicios para calefactores registró un incremento notable en los últimos diez días. A pesar de la situación económica general, desde la Asociación de Instaladores Sanitarios de Agua y Gas (Aisaga) confirmaron que los precios de los servicios de mantenimiento y limpieza no han sufrido aumentos en comparación con el año pasado.

De acuerdo a Horacio Correa, secretario de Aisaga explicó a DIARIO HUARPE que una de las particularidades es que el costo de realizar un service de limpieza es idéntico al de instalar un artefacto nuevo. "Esto ocurre porque el procedimiento técnico es similar: en ambos casos se requiere la conexión del equipo, la calibración de la llama y la verificación de las condiciones de seguridad en el domicilio", indicó.

Esquema de costos actuales

Los valores varían según el tipo de tecnología y la capacidad calórica del equipo:

Artefactos infrarrojos: El costo del servicio oscila entre los $60.000 y $70.000.

Equipos de tiro balanceado: Los precios se ubican entre los $80.000 y $90.000.

Calefones: El mantenimiento de estos equipos, considerados más complejos, ronda los $100.000.

En términos generales, dependiendo de las kilocalorías del calefactor, un service básico puede arrancar desde los $55.000.

Tendencias de consumo

La demanda actual se concentra mayoritariamente en el mantenimiento preventivo por encima de las nuevas instalaciones. Según Correa, la acumulación de tierra característica del clima sanjuanino afecta especialmente a los equipos de tiro balanceado, obstruyendo las salidas al exterior.

Recomendaciones

Desde la Asociación de Instaladores Sanitarios de Agua brindaron una serie de recomendaciones para tener en cuenta durante el invierno.