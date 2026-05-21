El automovilista sanjuanino Santiago Gambetta es la prueba viviente que el talento no se pierde cuando existe pasión. Tras una pausa de tres años lejos del rubro, regresó al ruedo no solo para participar, sino para dominar. Con una actuación consagratoria en la segunda fecha del Campeonato Riojano de Rally, al volante de su Ford Fiesta Kinetic y navegado por el catamarqueño Maximiliano Vergara, se alzó con la clasificación general y la clase RC5, enviando un mensaje claro al resto del pelotón: el "Santi" volvió y está más rápido que nunca.

El sanjuanino tiene como acompañante al catamarqueño Maximiliano Vergara.

Para Gambetta, cada kilómetro fue un reencuentro con sus mejores sensaciones en el Rally en Tama, La Rioja. "La verdad estoy muy contento y muy positivo", relató a DIARIO HUARPE. El sanjuanino recordó que la planificación comenzó a principios de año: "Fue el campeonato que decidimos tratar de hacer todo el año. Por suerte, en las dos primeras fechas que ya han pasado y hemos tenido muy buenos resultados. En la primera salimos segundos y ahora hemos podido ganar, así que estamos muy bien posicionados".

El sábado no había arrancado como él esperaba, cerrando la jornada en el tercer puesto, pero la jerarquía del piloto sanjuanino salió a flote el domingo. "Sabíamos que andábamos realmente bien, fuertes y bien concentrados. Nos propusimos darlo todo, andar lo más rápido posible. Por suerte salió y pudimos traernos la victoria", sostuvo con la satisfacción del deber cumplido.

La redención: El valor de correr con lo propio

El próximo desafío de Gambetta será en Olta.

El sanjuanino tuvo un parate de tres años ya que vivió en Estados Unidos enfocado en su crecimiento personal. Sin embargo, no fue tiempo muerto para Gambetta. Si bien estuvo alejado de las competencias, su cabeza nunca salió de las pistas. Para él, volver significaba hacerlo bajo sus propios términos. "Las experiencias que había tenido alquilando autos no habían sido buenas. Siempre tenía problemas mecánicos y eso me frustraba un montón. Entonces, dije: cuando vuelva a correr, voy a tratar de hacerlo con autos propios".

Por eso, en la actualidad, esa premisa es una realidad gracias al apoyo de su equipo puramente de San Juan. "Poder estar de vuelta corriendo con un auto propio, con el equipo de acá, estar bien cerquita de todo, realmente a las muestras está que tenemos consistencia. El auto está manejando muy bien y yo me estoy sintiendo cada vez mejor después de este tiempo", añadió.

Foco absoluto en el campeonato riojano

El sanjuanino compite en el Rally de La Rioja.

La vida de Gambetta está dividida entre la exigencia física, que mantiene a base de pádel y entrenamiento constante, y la puesta a punto del vehículo. "Para la próxima fecha en Olta, vamos a aprovechar para repasar bien el auto, ver si hay que hacer algún cambio por fatiga de material. Estamos a mucho pulmón, pero obviamente que es 100% gratificante cuando los resultados son positivos".

Aunque han surgido invitaciones para correr en otras provincias del país, Santiago mantiene los pies sobre la tierra. "Por ahora están todas las fichas puestas en el campeonato riojano. Es la prioridad 100%. Estoy súper contento de poder estar de vuelta, compitiendo y peleando el campeonato fecha a fecha. Vamos a poner lo mejor de nosotros, tanto en lo personal como en el equipo, para seguir por este camino", concluyó, con la mirada fija en el próximo desafío.

Finalmente, pensando en el futuro inmediato, el sanjuanino se mostró cauto pero motivado. "La idea es participar todas las fechas, tratar de pelear el campeonato en cada última fecha y es lo que vamos a hacer, vamos a poner lo mejor de nosotros. Estamos a mucho pulmón, cuento con el apoyo de algunos patrocinadores como Expreso Frontera, La Nobleza y Geoar. ", concluyó.