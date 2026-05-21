Luego de dos días de intensa búsqueda en San Juan, Rodrigo Olmos Allende fue encontrado en buen estado de salud, según confirmaron fuentes policiales.

El hombre, de 36 años, era buscado en el marco de un operativo coordinado entre el Ministerio Público Fiscal de San Juan y la Secretaría de Estado de Seguridad y Orden Público, siguiendo los protocolos vigentes para personas desaparecidas.

De acuerdo con la información oficial, el hallazgo se produjo durante las últimas horas, aunque desde la sección Búsqueda y Rescate no brindaron mayores detalles sobre el lugar ni las circunstancias en las que fue encontrado.

La búsqueda había generado preocupación en el entorno familiar y motivó distintas tareas de rastrillaje y localización por parte de las fuerzas de seguridad.

Tras ser ubicado, las autoridades confirmaron que Olmos Allende se encontraba sano y salvo. Hasta el momento no trascendieron más datos vinculados al operativo ni a las condiciones en las que fue hallado.

El caso quedó bajo intervención de las autoridades judiciales correspondientes, en el marco de las actuaciones iniciadas tras la denuncia por averiguación de paradero.