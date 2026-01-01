Asi amaneció San Juan en el 2026: microcentro vacío y un éxodo al río y dique

Las primeras horas del nuevo año pintaron un cuadro de relativa calma y movimientos dispersos en la ciudad de San Juan. Un recorrido matutino de DIARIO HUARPE por el microcentro y zonas aledañas reveló una capital con escasa actividad peatonal comercial, pero con un significativo tránsito vehicular y grupos de familias apostando por la naturaleza para combatir el calor agobiante pronosticado para la jornada.

El microcentro, desierto. FOTO: DIARIO HUARPE

Contrario al bullicio de la noche anterior, el microcentro sanjuanino presentaba un panorama de puertas cerradas y veredas casi vacías en las primeras horas del día. La tranquilidad reinante solo era interrumpida por un movimiento vehicular constante, mayor al habitual para un feriado, sugiriendo que muchos optaron por el auto para sus desplazamientos.

Otros optaron por la tranquilidad del Parque de Mayo. FOTO: DIARIO HUARPE

Escape al agua y al verde: la respuesta al alerta amarilla por calor

Ante el alerta amarilla por temperaturas extremas emitido por el SMN, que pronostica una máxima de 38°C, muchos sanjuaninos parecieron planificar su jornada con anticipación. En distintos puntos de la ciudad se observaron vehículos con hieleras, sombrillas y ropa de playa, una clara señal de la ruta hacia el río, diques o campings de la provincia para buscar alivio.

Poco movimiento en las paradas de colectivo. FOTO: DIARIO HUARPE

Esta migración hacia espacios frescos contrastó con la actividad en el Parque de Mayo, que se convirtió en un oasis de opciones para quienes se quedaron en la ciudad. Bajo la sombra de sus arboledas, grupos familiares y de amigos improvisaron picnic con mate junto a las fuentes, mientras otros preferían simplemente descansar tendidos en el césped. En paralelo, manteniendo la rutina a pesar del feriado y el calor, varias personas realizaban ejercicio caminando o trotando por los senderos del parque.

Poco movimiento en las paradas de colectivo

El servicio de colectivos urbanos funcionaba, pero con una frecuencia muy reducida, tal como lo establecía el cronograma especial de feriado anunciado por la Provincia. Este operativo inédito, que por primera vez puso en la calle unidades el 1° de enero, se combinaba con la aplicación gradual del nuevo boleto de $1.070, cuyo cargo en las máquinas SUBE podría demorar hasta tres días en normalizarse en todas las líneas.

Piluso, gorra y hielera, el look para migrar a donde hubiera agua. FOTO: DIARIO HUARPE