Repararon el tramo de la Ruta 141 destrozada por el temporal

La fluidez en el transporte regional ha regresado finalmente a una de sus arterias más vitales. La Dirección Nacional de Vialidad terminó oficialmente con las tareas de reparación y pavimentación en la Ruta Nacional 141, normalizando el paso en el trayecto que conecta la provincia de San Juan con la localidad de Chepes, en La Rioja. Esta habilitación es un respiro para la logística y el transporte de pasajeros, sectores que dependen estrechamente de este corredor estratégico del noroeste argentino.

El camino había sufrido daños severos a principios de febrero debido a un fenómeno meteorológico de gran intensidad que azotó la zona. Las lluvias torrenciales y el desborde de cauces naturales no solo destruyeron la cinta asfáltica, sino que también derribaron infraestructura eléctrica.

Esta situación derivó en un corte total de la ruta y luego en restricciones preventivas que se extendieron durante casi tres semanas mientras se buscaba una solución definitiva para los usuarios.

Para lograr esta reapertura segura, los equipos técnicos realizaron intervenciones basadas en nuevos estudios hidráulicos que garanticen la resistencia de la calzada frente a posibles contingencias climáticas futuras. En todo el operativo de seguridad participaron Gendarmería Nacional y la Policía de San Juan, encargándose de proteger a los conductores mientras las máquinas terminaban la obra sobre la calzada.

El restablecimiento del tránsito devuelve la conectividad esencial para el desarrollo económico y el intercambio productivo entre ambas provincias, destacando el esfuerzo de los equipos que trabajaron bajo condiciones adversas.