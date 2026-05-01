Oliver Bearman rompió el silencio sobre el mensaje de Franco Colapinto

La Fórmula 1 siempre deja historias que van más allá del asfalto y esta vez los protagonistas son dos de las caras más jóvenes de la parrilla. Todo comenzó en la vuelta veintidós del Gran Premio de Japón cuando Oliver Bearman intentaba alcanzar al monoplaza de Franco Colapinto. La diferencia de velocidad era de casi cincuenta kilómetros por hora y en una maniobra para esquivarlo el piloto de Haas terminó contra las protecciones.

En aquel momento el británico fue muy crítico y aseguró que "Franco se movió delante de mí para defender su posición. Con una diferencia de velocidad de 50 km/h no me dejó suficiente espacio y tuve que evitar un accidente mucho más grande".

Sin embargo la controversia se trasladó a los teléfonos móviles semanas después. Recientemente en Miami el argentino reveló que le había escrito a su colega tras el impacto pero que "Nunca respondió, así que él no habló conmigo. Yo sí hablé con él".

Ante esta confesión Bearman decidió dar su versión de los hechos para limpiar su imagen y dejar claro que no es ese tipo de persona. El joven de Haas explicó que "Sinceramente, no vi el mensaje. Creo que fue un accidente desafortunado. Pienso que podría haber sido diferente. No creo que tuviera que terminar así. Pero no, no hay rencores. No soy ese tipo de persona".

A pesar de que el equipo Haas no coincidió con su piloto y consideró que el pilarense no tenía responsabilidad alguna Bearman sigue convencido de que el incidente pudo tener otro desenlace.

Por su parte Colapinto se mantuvo firme pero conciliador al expresar que "Creo que ambos tenemos responsabilidad en esto. Voy a decir que en ningún momento me moví de manera agresiva como para provocar el incidente. Por supuesto, no estoy contento con sus comentarios, pero ojalá podamos resolverlo pronto". Con estas aclaraciones parece que el capítulo entre ambos pilotos se encamina a un cierre definitivo mientras se preparan para seguir cruzándose en la temporada.