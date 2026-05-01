Esa noche de miércoles en pleno centro sanjuanino, lo que debía ser un trámite rápido se convirtió en una pesadilla para un vecino de 66 años. El hombre estaba solo en el cajero del edificio de Tribunales cerca de las 21 horas cuando advirtió que alguien se ubicaba detrás suyo, aparentando esperar su turno. Apenas guardó los 100 mil pesos que acababa de extraer en el bolsillo trasero de su pantalón, fue atacado con violencia y golpes por el delincuente, quien huyó con el botín.

El abuelo no se quedó quieto y salió corriendo tras su agresor mientras pedía auxilio a los gritos. Sus llamados alertaron a los policías del ingreso al edificio y a integrantes de la UFI de Delitos Especiales que patrullaban el área. En una respuesta veloz, lograron atrapar al sospechoso en calle Aberastain, casi llegando a Mitre, apenas cinco minutos después del ataque.

El capturado resultó ser Marcelo Maximiliano Escudero, de 39 años. Aunque en la requisa inmediata no hallaron los billetes y los rastrillajes por la zona no dieron frutos, el afectado volvió al lugar con un pariente para mostrar el comprobante del cajero y certificar el robo. Ahora, la UFI de Flagrancia tiene a su cargo el destino legal del atacante.