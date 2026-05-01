Le robaron más de $11 millones a una familia de Pocito

La proximidad del Día del Trabajador suele ser un momento de balance y descanso, pero para los Zárate se transformó en una pesadilla económica. Esta familia oriunda de Villa Huarpe, en el departamento de Pocito, depende por completo de su actividad con una perforadora para poder subsistir.

Sin embargo, la delincuencia les arrebató su principal sustento cuando la maquinaria desapareció de un terreno ubicado en Calle 10 y Punta del Monte, en la zona de Médano de Oro. El equipo, que tiene un valor estimado de $11.000.000, había quedado instalado en ese lugar el pasado sábado.

La desagradable sorpresa llegó el miércoles cuando Braian Zárate, uno de los integrantes del grupo familiar, regresó al predio para continuar con las tareas habituales y descubrió que el lugar estaba vacío. El impacto emocional y financiero fue inmediato ante la magnitud de la pérdida.

Los damnificados manifestaron con mucha angustia que "Nos dejaron sin nada" mientras intentan encontrar alguna pista que los ayude a recuperar la valiosa herramienta. Por la complejidad técnica que requiere el manejo de este tipo de aparatos, las víctimas creen que los autores del hecho conocían perfectamente lo que estaban haciendo. Al respecto, Braian señaló que "Sospechamos que pueden ser personas del mismo rubro, porque no cualquiera puede desarmar y trasladar una perforadora".

Actualmente, la investigación se concentra en la Subcomisaría de Médano de Oro, donde se radicó la denuncia formal por el robo. Los efectivos policiales trabajan intensamente en el análisis de las cámaras de seguridad instaladas en las inmediaciones del terreno para intentar identificar el vehículo utilizado para el traslado de la pesada maquinaria.

Mientras la justicia avanza con las actuaciones correspondientes, la familia apela a la solidaridad de toda la comunidad sanjuanina para aportar cualquier dato que permita dar con el paradero del equipo y así poder volver a trabajar.