Bajó del colectivo y la acuchillaron para robarle sus pertenencias

Maira Gisel Camisay regresaba a su hogar durante la noche del pasado 29 de abril cuando la tranquilidad de su recorrido se vio interrumpida bruscamente. Cerca de las 20 horas, la mujer de 28 años descendió de un colectivo en el departamento de Rawson, específicamente en el cruce de las calles San Miguel y José María Paz, sin imaginar que un delincuente la estaba acechando en las inmediaciones.

En plena vía pública, un hombre desconocido la interceptó con intenciones de robo. El agresor sacó un arma blanca que se destacaba por tener un mango de color blanco y comenzó a amenazarla. Lejos de amedrentarse de inmediato, se produjo un forcejeo entre ambos que provocó que la joven terminara cayendo al suelo. Afortunadamente, y pese a la violencia del contacto físico y la amenaza del puñal, el atacante no consiguió quitarle ninguna de sus pertenencias y decidió escapar rápidamente del lugar sin concretar el delito.

Tras el traumático episodio, se radicó la denuncia en la Subcomisaría Ansilta, lo que dio inicio a una investigación caratulada como tentativa de robo agravado por el uso de arma blanca. El caso quedó bajo la órbita de la UFI de Delitos contra la Propiedad. El oficial ayudante Nicolás Deluigui y el ayudante fiscal de turno, José Quiroga, encabezaron las primeras diligencias para intentar dar con el paradero del responsable.

Como parte del protocolo judicial, se realizaron diversas tareas en la zona del ataque, incluyendo una inspección ocular detallada y la confección de un croquis del sitio. Además, se ordenó un relevamiento exhaustivo de las posibles cámaras de seguridad que pudieran haber captado el momento del abordaje o la ruta de escape del delincuente. Maira también fue examinada por un médico legista para dejar constancia de cualquier lesión sufrida durante la caída o el forcejeo, mientras los investigadores analizan testimonios e imágenes para identificar al autor del hecho.