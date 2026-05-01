La investigación sobre la Agencia Nacional de Discapacidad ha tomado un giro inesperado que pone a la tecnología en el centro de la escena. El juez Ariel Lijo decidió avanzar con peritajes sobre los audios atribuidos a Diego Spagnuolo para esclarecer si estas grabaciones fueron editadas o manipuladas mediante inteligencia artificial.

Esta medida representa un cambio de rumbo significativo en el expediente porque hasta ahora las grabaciones no habían sido incorporadas formalmente como un elemento central de prueba dentro de la investigación judicial.

Lijo solicitó específicamente a la Gendarmería Nacional que determine si los audios pudieron ser alterados usando herramientas digitales. Este paso judicial se produce luego de que la Cámara Federal ordenara revisar los registros porque los jueces consideraron que era necesario que se avanzara con medidas concretas para esclarecer la autenticidad del material.

Anteriormente la causa estaba en manos del juez Sebastián Casanello quien evitó profundizar en el material debido a que los audios formaban parte de otra investigación por espionaje ilegal contra Spagnuolo y Karina Milei.

La estrategia legal de los fiscales y el juez anterior buscaba evitar nulidades futuras bajo la doctrina jurídica conocida como "fruto del árbol envenenado". Sin embargo los abogados defensores Mauricio D Alessandro y Pablo Parera presentaron un informe que sugiere una probabilidad del sesenta y cinco por ciento de que la voz del exfuncionario fuera modificada con inteligencia artificial.

Pese a estas dudas tecnológicas el Ministerio Público Fiscal sostiene que la causa no depende solo de este material ya que cuentan con evidencia independiente previa a los audios. El núcleo de la investigación sigue siendo un esquema de retornos ilegales de entre el doce y el veinte por ciento en contratos estatales millonarios.