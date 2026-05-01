Reincorporan a los trabajadores echados del Correo Argentino en San Juan

El clima de alivio se instaló en las oficinas postales de la provincia tras confirmarse que los 14 empleados cesanteados esta semana volverán a sus funciones el lunes. La noticia se selló tras una reunión definitoria en Buenos Aires entre las autoridades de CORASA y los representantes de FOECYT. Ante este compromiso de reincorporación, el gremio canceló la medida de fuerza nacional de 48 horas que estaba programada para el 4 y 5 de mayo.

Desde la seccional sanjuanina ratificaron que los trabajadores recuperarán sus puestos, aunque advirtieron que la pelea salarial sigue abierta. Las fuentes explicaron que buscarán paritarias para elevar el sueldo promedio que hoy se ubica en los 700.000 pesos. Este avance desactiva momentáneamente una situación crítica en una de las reparticiones donde el Ejecutivo nacional aplicó su "motosierra" mediante una reducción de personal que los trabajadores consideran drástica.

La realidad del sector en San Juan muestra las cicatrices de este proceso, con cerca de 60 personas que abandonaron la empresa entre despidos y retiros voluntarios desde que comenzó el 2024. Esta reestructuración ya tuvo consecuencias geográficas directas, como el cierre definitivo de las sucursales que funcionaban en el departamento San Martín y en la Villa Aberastain del departamento Pocito.