Javier Milei celebró el Día del Trabajador con un video tipo LEGO

En una jornada cargada de simbolismo por el Día del Trabajador, el presidente Javier Milei sorprendió a sus seguidores en redes sociales con un mensaje muy particular. A través de una animación que recuerda a los famosos juguetes de construcción, el mandatario buscó representar su visión sobre el futuro del país. En las imágenes se observa a un pequeño personaje de traje y corbata, con el estilo característico del jefe de Estado, apilando ladrillos celestes y blancos con dedicación.

La secuencia muestra cómo, pieza por pieza, se va dando forma a la geografía de la República Argentina. Mientras el protagonista trabaja en esta construcción, aparecen en pantalla frases que definen el rumbo de la actual gestión gubernamental.

Entre las consignas destacadas se pueden leer "Más Libertad", "Baja Inflación", "Menos Ministerios", "Reforma Laboral", "Apertura Económica" y "Fin de los piquetes". Esta narrativa audiovisual refuerza la idea de un proceso de cambio profundo que se realiza un bloque a la vez.

El video concluye con un reconocimiento directo al esfuerzo de los ciudadanos y al propio mandatario. Las placas finales expresan "Feliz día al que trabajó para reconstruir este país, un bloque a la vez" y "Feliz Día del Trabajador, Presidente Milei".

Para acompañar el posteo, el propio Javier Milei escribió unas breves palabras cargadas de su impronta personal que decían "Feliz Día del Trabajador. MAGA! VLLC!". La publicación rápidamente generó una fuerte repercusión en las plataformas digitales, alineándose con sus ejes de gestión, la referencia a "MAGA" y su clásico lema "Viva la libertad, carajo".