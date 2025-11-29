La mortandad de peces registrada en el dique Cuesta del Viento sigue generando preocupación en San Juan y, ahora, también en los principales medios nacionales. Durante las últimas horas, portales como Clarín, La Nación, Tiempo Argentino, Ámbito y La Arena publicaron notas detalladas sobre lo ocurrido, recogiendo denuncias de organizaciones ambientales, testimonios de vecinos y evidencia técnica que contradice la versión oficial.

Tal como venía publicando DIARIO HUARPE desde los primeros días del episodio, la presencia de miles de peces muertos en el espejo de agua abrió un intenso debate entre las versiones oficiales, informes independientes y los reclamos por mayor transparencia.

Actualmente, la discusión trascendió las fronteras provinciales y forma parte de la agenda nacional.

Denuncias de un posible derrame y críticas a la versión oficial

El sitio Tiempo Argentino publicó que asambleas ciudadanas denunciaron un “derrame minero” y acusaron a las autoridades de “ocultar contaminación”. Además, señalaron las consecuencias de este tipo de material en el agua: “Un nuevo derrame de mercurio desde la mina Veladero provoca una mortandad de peces”, citó el medio. “Están ocultando la contaminación del río. Hay profesionales que se prestan para cubrir una situación irregular”, agregaron.

El medio también destacó que la Secretaría de Ambiente provincial atribuyó el evento a un fenómeno natural por “bajo nivel de oxígeno disuelto”, versión que los vecinos cuestionan.

La Nación marcó contradicciones técnicas

Desde el medio La Nación señaló que la mortandad comenzó con “cientos de peces muertos que, con el correr de los días, se transformaron en miles”. El diario remarcó una de las contradicciones más delicadas del caso: “La provincia la atribuyó a bajos niveles de oxígeno, pero técnicos de la Uncuyo encontraron valores óptimos”.

Además, subrayó que la gobernación “aún no aporta datos fundamentales para dilucidar las causas”.

Clarín habló de irritaciones en la piel y temores vecinales

En su cobertura, Clarín sumó un elemento adicional: testimonios de personas con manchas en la piel tras haber tenido contacto con el agua. Según el medio: “Se investiga un posible derrame de cianuro” y “Vecinos reportaron irritaciones y manchas en la piel”.

Aunque la nota aclaró que no hay conclusiones oficiales, la mención amplificó la preocupación de la comunidad.

Ámbito y La Arena: foco en la disputa entre empresa, provincia y vecinos

Otros portales nacionales, como Ámbito y La Arena, retomaron el contrapunto entre la empresa operadora de Veladero —que niega cualquier vinculación con el episodio— y las organizaciones ambientales que insisten en que se trata de contaminación.

El punto crítico: falta de datos integrales y monitoreo transparente

Si bien existen mediciones oficiales y estudios preliminares, las notas coinciden en un aspecto clave:

aún no se han presentado análisis completos, independientes y públicos sobre agua, sedimentos y fauna, indispensables para determinar si hubo o no contaminación.

Las contradicciones entre los valores informados por la Secretaría de Ambiente y los registros técnicos citados por medios nacionales acrecientan la incertidumbre.