Requiere una leche especial para su hija, con el canje consigue la que puede

Este sábado por la mañana se realizó el Almacén de Canje en Pocito y decenas de familias llegaron hasta allí para poder cambiar los alimentos que llevaban por otros que necesitaban. Una de ellas fue Soledad Ponce quien fue con una sola preocupación, volver con leche para su hija ya que de otra forma se le hace muy difícil adquirirla debido al elevado precio.

“Hoy traje zapallo, salsa, zapatillas, pantalones y turrones. Me voy con lechuga, acelga, pimiento, fideos, arroz y leche para mi niña”, dijo contenta.

No obstante, no es la leche que la nena de 7 años necesita. “Mi hija es diabética, la leche que canjeo acá no puede tomar porque tiene que tomar descremada pero a mí no me alcanza”, lamentó la mujer. “Después le duele mucho la panza pero un paquete deslactosado es carísimo”, añadió.