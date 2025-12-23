Riesgos clave del pago de sueldos y jubilaciones mediante billeteras virtuales,

El proyecto oficial de reforma laboral que contempla la posibilidad de abonar sueldos y jubilaciones mediante billeteras virtuales como Mercado Pago generó críticas significativas desde el sector bancario. Un informe elaborado para la Asociación de Bancos de la Argentina (ADEBA) por la consultora CML&A, dirigida por Pablo Curat, identificó los 10 principales riesgos asociados a esta medida, afectando tanto a los usuarios como al sistema financiero y al Estado.

El documento reconoce que, aunque existe una tendencia creciente entre millones de argentinos de cobrar su dinero en el banco y luego gastar con billeteras, esta solución “ya vigente, ofrece lo mejor de ambos mundos”. Según el informe, “la interoperabilidad actual ya permite a los usuarios combinar la seguridad del CBU (para cobrar) con la agilidad del CVU (para gastar)”. Así, “el asalariado o jubilado, una vez que recibe sus haberes en una entidad financiera segura (CBU), puede transferirlo total o parcialmente en el acto y sin costo a una CVU si así lo desea”.

Sin embargo, ADEBA advierte sobre riesgos fundamentales, comenzando por la menor protección legal para los fondos recibidos por este medio. El informe señala que las billeteras virtuales no garantizan el carácter alimentario de los haberes, exponiendo a los usuarios a embargos totales o a la deducción unilateral de deudas, prácticas que están prohibidas en el sistema bancario tradicional.

Otro punto crítico es la ausencia de un régimen de garantía de depósitos. Si una billetera virtual quiebra, “los fondos de los usuarios no están protegidos”, a diferencia de los depósitos bancarios que cuentan con cobertura del seguro de SEDESA hasta $25 millones por cuenta y cliente. Además, las cuentas de pago carecen del estatus de “pasivo privilegiado” y del proceso especial de resolución ante insolvencia que poseen los bancos.

El informe también destaca antecedentes preocupantes en el sector fintech, con casos de fraudes y quiebras

Respecto al acceso al efectivo, el reporte advierte que las billeteras virtuales no tienen una red propia de cajeros automáticos, lo que puede generar un subsidio cruzado que afecte la rentabilidad bancaria y la calidad del servicio. Además, los usuarios podrían verse obligados a pagar comisiones para retirar dinero en cajeros no bancarios, con alcance limitado.

También se señala la limitación para retirar moneda extranjera, un servicio muy demandado en una economía bimonetaria como la argentina. Las billeteras no están habilitadas para operar cambios ni dispensar efectivo en divisas, restringiendo las opciones para los ahorristas.

El informe alerta sobre el riesgo de rescate de una billetera en caso de problemas de liquidez. Sin un régimen explícito de garantía de depósitos, el Banco Central podría enfrentar un dilema entre asistir a la fintech, con riesgos morales y de emisión monetaria, o permitir la pérdida de fondos de millones de usuarios, con alto costo social y político.

La migración de fondos hacia billeteras reduciría la capacidad prestable de los bancos en un 60%, afectando el crédito a mediano y largo plazo. El documento advierte que si todos los saldos bancarios se trasladaran a billeteras, desaparecería el crédito bancario al sector privado a más de 30 días, disminuyendo la bancarización.

Además, las billeteras virtuales podrían enfrentar dificultades técnicas y legales para procesar embargos judiciales, lo que aumentaría el riesgo de errores y litigios que afectarían derechos de los usuarios. También se destaca la pérdida de trazabilidad y formalidad en los pagos, debido a una supervisión menos estricta que la bancaria, generando “zonas grises” regulatorias que dificultan la prevención de lavado de activos.

Finalmente, el informe advierte que autorizar el pago de haberes en cuentas no bancarias genera una contingencia legal para empleadores y el Estado. En caso de quiebra de la billetera, donde no hay seguro de depósito ni estatus privilegiado, los trabajadores podrían reclamar contra el empleador y el Estado para recuperar su sueldo, amparados en el carácter alimentario de los fondos.