El secretario de Minería de la Nación, Luis Lucero, tuvo un encuentro con los miembros de la Comisión de Minería de la Cámara de Diputados de la Nación, que preside el legislador de San Juan, Walberto Allende. En este contexto, el funcionario habló del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y opinó sobre la polémica que se desató en torno a las cuestiones impositivas. Según manifestó, la Nación no puede meterse en las decisiones impositivas de cada una de las provincias.

“Las atribuciones impositivas entre Nación y provincia están establecidas en la Constitución, es una decisión nacional y provincial respetarla y aplicarla con prudencia. También me excede porque las provincias en nuestra Constitución tienen un margen para competir entre ellas por las inversiones o cooperar entre ellas para capturar inversiones. Presentar a inversores nacionales o extranjeros marcos jurídicos e impositivos distintos, puede o no contribuir a capturar inversiones. La Nación no puede tener injerencia sobre el ejercicio de las atribuciones impositivas provinciales”, aseveró.