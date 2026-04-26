Un incendio de grandes dimensiones se desató este domingo al mediodía en inmediaciones de la Planta de Tecnologías Ambientales, ubicada en la zona de Calle 5 y Pellegrini, en el departamento de Rivadavia. La magnitud del siniestro generó una inmediata alarma entre los vecinos y se volvió visible desde distintos puntos del Gran San Juan.

Las primeras imágenes del incendio muestran una densa columna de humo negro que comenzó a elevarse sobre el área afectada, pudiendo observarse a varios kilómetros de distancia. La intensidad del foco ígneo evidencia la gravedad del episodio, que aún no tiene causas oficialmente determinadas.

Amplio despliegue y tareas contrarreloj

Varias dotaciones de bomberos trabajan en el lugar con el objetivo de contener las llamas y evitar que el fuego se propague a sectores aledaños. El operativo se desarrolla en una zona clave para la gestión ambiental de la provincia, lo que añade complejidad a las tareas.

Fuentes de la Secretaría de Ambiente de San Juan confirmaron a este medio que personal técnico se encuentra en el sitio colaborando con las tareas de emergencia. En ese marco, se dispuso el retiro de vehículos presentes en el predio para resguardarlos del avance del fuego.

Impacto ambiental y preocupación regional

El lugar afectado reviste una importancia estratégica, ya que allí se procesa entre el 80% y el 85% de los residuos generados en el Gran San Juan, además de los departamentos de Ullum, Zonda y Pocito.

Por este motivo, el incendio encendió las alertas no solo por el impacto ambiental inmediato, sino también por las posibles consecuencias en el sistema de tratamiento de residuos de la región. La continuidad del servicio y la eventual afectación de infraestructura crítica son aspectos que aún están bajo evaluación.

A la espera de información oficial

Hasta el momento, no se difundieron datos oficiales sobre el origen del incendio ni sobre el alcance total de los daños. Tampoco se informó si existen personas heridas o evacuadas en la zona.

Mientras continúan las tareas para controlar el foco ígneo, las autoridades monitorean la situación y se espera que en las próximas horas se brinde un parte oficial con mayores precisiones.

El episodio vuelve a poner en agenda la vulnerabilidad de infraestructuras clave y la necesidad de fortalecer los sistemas de prevención ante emergencias de alto impacto ambiental.