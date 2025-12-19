River busca el préstamo de Aníbal Moreno: Gallardo insiste al Palmeiras

El escenario del mercado de pases para River Plate ha dado un giro inesperado tras reactivarse el interés por Aníbal Moreno, una operación que se consideraba descartada semanas atrás. A pesar de que el panorama se describe como "difícil por su alta cotización", la dirigencia en Núñez ha decidido no bajarse de la carrera por el mediocampista.

Para el entrenador, Moreno representa un "viejo anhelo" que ha intentado fichar en reiteradas ocasiones, incluso desde que el jugador destacaba en Newell's durante 2019.

La viabilidad del traspaso ha cambiado debido al presente del futbolista en Brasil, ya que "Moreno terminó el año como suplente en Palmeiras" bajo las órdenes de Abel Ferreira, quedando detrás de figuras como Raphael Veiga o Andreas Pereira.

Ante este escenario, el club brasileño, que "en un principio pidió alrededor de 11 millones de dólares" por su ficha, podría estar dispuesto a negociar por un monto inferior para evitar que el valor del jugador siga cayendo por la falta de minutos.

River intentará proponer un préstamo con cargo y opción, confiando en que "si presiona por salir, el Verdao podría mostrarse más flexible" ante la nueva oferta, convirtiendo lo que parecía un sueño lejano en algo "difícil, pero no imposible".