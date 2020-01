River está no primeiro lugar da Superliga com um triunfo vital contra Independiente

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

River venceu Independiente por 2 a 1 no postergado da 14 rodada da Superliga, e alcançou Argentinos Juniors no topo, depois de uma partida intensa, variada e com resultado incerto até o último minuto. River e Argentinos possuem 30 pontos, seguidos pelo Boca, com um ponto a menos.



Posições: River Plate e Argentinos Juniors 30 pontos; Boca Juniors e Lanús 29; Vélez 28; Arsenal 27; Rosario Central, Racing Club e San Lorenzo 26; Newell's e Atl Tucuman 25; Talleres (C) e Estudiantes (LP) 24; Defensa y Justicia. e Independiente 21; Banfield e Unión (SF) 20; Central Córdoba (SE) 18; Colón 16; Huracán 15; Gimnasia (LP) 14; Patronato 13; Aldosivi 12 e Godoy Cruz 9.



O campeão classifica diretamente para a Copa Libertadores 2021.



Lugares para a Copa Libertadores 2021 (4 lugares diretos): Quando o torneio finalizar serão contabilizadas também as partidas da Copa da Superliga.



Lugares para a Copa Sul-americana 2021 (6 lugares): Quando encerrar o torneio serão contabilizadas também as partidos da Copa da Superliga.