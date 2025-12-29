Un robo millonario en dólares sacudió la madrugada de este domingo en Las Heras, Mendoza, cuando un camionero denunció la sustracción de USD 10.000 que guardaba en el interior de su vehículo. El golpe ocurrió mientras el hombre había descendido del rodado para realizar una compra en una estación de servicio ubicada en Acceso Norte y Pascual Segura.

Fuentes policiales informaron que el hecho se registró cerca de las 00.15, frente a una YPF de esa zona. Según la denuncia policial, el conductor, identificado como M.A.B, de 33 años, estacionó su camión frente al minimarket y permaneció allí algunos minutos. Al regresar, notó que la puerta del acompañante estaba entreabierta y que el interior había sido revuelto por desconocidos.

Al revisar el interior confirmó la peor sospecha: le habían robado el dinero en efectivo que llevaba consigo. Más tarde, precisó que la suma sustraída ascendía a USD 10.000. El vehículo no contaba con medidas adicionales de seguridad más allá del cierre habitual.

Tras la denuncia, intervino la Oficina Fiscal de Las Heras, a cargo de la Dra. Digorgi, que ordenó el trabajo de personal de Policía Científica sobre el rodado, la toma de declaraciones y los procedimientos correspondientes para avanzar en la investigación. Hasta el momento no trascendieron pistas firmes que permitan identificar a los autores del robo ni se informó sobre el posible registro de cámaras de seguridad en la zona que puedan colaborar con la causa.