Durante la mañana del domingo 15 de febrero, el clima de San Juan se mantuvo estable con una temperatura máxima de 32ºC, pero a pocas horas del mediodía, pasó la calma y de repente aparecieron ráfagas de viento de unos 30 km por hora con dirección sur.

Si bien empezó a arrastras algunas nubes, el cielo se mantuvo parcialmente despejado, sin embargo, el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, anticipó que para la tarde y noche, las condiciones cambien repentinamente con probables tormentas y precipitaciones en un 40% y que podrían extenderse hasta la madrugada del lunes 16 de febrero.

El estado actual y calidad del aire es bastante buena y puede mantenerse el cielo parcialmente nublado. En comparación con la mañana del domingo, humedad tuvo una variación del 79% al 45% y la presión atmosférica se mantuvo en unos 941 hectopascales (hPa) con una visibilidad a 15km.

Mientras que el índice UV sigue estando en nivel 12 con extremo riesgo para la salud, por lo que se recomienda protegerse de los rayos del sol durante gran parte del mediodía y la siesta.