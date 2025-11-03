Publicidad
Publicidad

Cultura y Espectáculos > Desgarradora declaración

Rodolfo Barili: "Mi viejo se había ido de casa y mamá me bancaba sola"

Contó cómo su padre desapareció, el esfuerzo de su madre docente para criarlos sola y los duros inicios que lo llevaron a vivir en una pensión y, luego, en una radio.

POR REDACCIÓN

Hace 1 hora
El conductor abrió su corazón y reveló la historia de lucha que antecedió a su éxito profesional.
Publicidad
Publicidad
Más Leídas
Más Leídas
Publicidad
Publicidad

ÚLTIMAS NOTICIAS