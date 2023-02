Román sin filtro: las palabras más tajantes de Riquelme sobre Boca

En las últimas horas, Juan Román Riquelme no se guardó nada sobre el presente de Boca Juniors. El vicepresidente del elenco de La Ribera fue contundente y quedó en boca de todos. Fiel a su estilo, dejó frases muy polémicas y fuertes. En diálogo con los medios de prensa, el exfutbolista dejó en claro lo que opina del mal juego del "Xeneize", como también del puesto de Hugo Ibarra y la clausura de la tercera bandeja en La Bombonera.

"Miro todos los partidos. Todo el fútbol argentino está sufriendo el parate, no hay partidos buenos. Ningún equipo juega lindo. Decime quién juega lindo. Decime dos o tres partidos buenos en estas fechas y no vas a tener. Nosotros estuvimos bien en el primer tiempo contra Central Córdoba y no en el segundo. Contra Atlético Tucumán tuvimos minutos buenos y otros no. Es lo que va a pasar hasta encontrar el ritmo normal. Vamos a dar pelea y tenemos plantel para jugar mucho mejor", partió diciendo Riquelme.

Luego, Juan Román expuso: "Boca fue el mejor equipo del fútbol argentino. Ganamos los dos torneos, competimos al máximo y el fútbol argentino lleva un parate importante. Tenemos el mismo plantel desde hace tiempo, no se fueron muchos jugadores y tenemos que tener un orden más claro. Queremos jugar mejor y no tengo dudas que lo vamos a hacer porque estos jugadores se acostumbraron a competir".

Contundencia de Riquelme

"Ya se van a ir soltando. Recién van tres partidos y sabemos que nuestros partidos se analizan mucho más que los del resto; el hincha lo tiene clarísimo. Confiamos en él. Está contento, está bien, igual que Pompei y Gracián. Se lo ve tranquilo y seguro de lo que quiere. Confiamos mucho en el cuerpo técnico y los jugadores que tenemos. No tenemos dudas de que vamos a competir y que con el apoyo de nuestra gente vamos a ser muy fuertes", sostuvo el vicepresidente del "Xeneize".

Para cerrar Juan Román Riquelme dijo: "La Bombonera está linda, la gente lo hace cada vez más hermoso a ese estadio. Habría que preguntarle a la señora de qué cuadro es. Es la misma que me hizo declarar a mí. Ojalá que ahora que sabemos que está todo en regla, que esta tarde se presentarán las cosas, trabaje hasta el sábado y la habilite como debe ser porque perjudica al hincha. Queremos recibir a uno de nuestros ídolos (Martín Palermo), el técnico del equipo rival y ojalá podamos ganar. ¿Por qué la clausuraron? No lo sé. ¿Si fue algo político? Va a ser un año muy divertido".