Romero, de la UDA, celebró el regreso paritario y el compromiso de Trotta de cumplir la ley

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El secretario general de la Unión Docentes Argentinos (UDA), Sergio Romero, celebró hoy "la recuperación del ámbito de negociación de la Paritaria Federal" y realzó "el compromiso asumido por el ministro de Educación, Nicolás Trotta, de cumplir la ley".



El dirigente, también secretario de Políticas Educativas de la CGT, sostuvo que ello conlleva la obligación de cumplir con la Ley Nacional de Educación y, en especial, con la de Financiamiento Educativo, que obliga a invertir el 6 por ciento del Producto Bruto Interno (PBI) "en mejoras salariales y laborales e infraestructura escolar", dijo Romero.



El sindicalista ratificó que "el panorama educativo nacional está en crisis, ya que los salarios de muchos docentes se ubican por debajo de la línea de la pobreza", y reclamó inversiones en capacitación y formación y en infraestructura escolar.



"La principal obligación del Estado es invertir en educación. El área debe convertirse en una verdadera política de Estado. Hoy, buena parte de los docentes no llegan a fin de mes. Hay que recuperar los derechos positivos y mejorar los salarios", puntualizó.



Además, el dirigente informó que el titular de la seccional Chubut del sindicato, Walter Muzzio, advirtió que el ciclo lectivo no comenzará en la provincia si no se regularizan las deudas salariales con los trabajadores, que perciben ingresos "de verdadera pobreza".



"El gobierno de Chubut, a cargo de Mariano Arcioni, adeuda una parte de los salarios desde diciembre, por lo que si no regulariza la situación habrá un paro total y no comenzará el ciclo lectivo", concluyó el sindicalista patagónico.