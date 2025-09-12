Romina Rosas no dudó en señalar que las próximas elecciones legislativas funcionarán como un "plebiscito" para la gestión de cada uno de los municipios. La candidata a diputada nacional por el frente Fuerza San Juan explicó que esta dinámica es "indefectible" porque la ciudadanía tiende a votar, en los comicios de medio término, basándose en lo que percibe y experimenta en su vida diaria.

Durante su participación en el programa del Café de la Política, Rosas afirmó que el trabajo cotidiano de su gestión en Caucete es clave para lo que se definirá en las urnas. En este sentido, detalló algunas de sus principales acciones, como la erradicación de asentamientos, la mejora del suministro de agua potable y el mantenimiento de los edificios escolares. También mencionó proyectos a futuro, como la búsqueda de un nuevo edificio para una escuela secundaria. "En octubre se pone en valor la gestión de todas las comunas", sentenció la intendenta.

La candidata también resaltó la composición de la lista que integra. Subrayó que es un "plus" el hecho de que todos sus miembros provengan del municipalismo, mencionando a Cristian Andino y Fabián Gramajo, ambos exintendentes, y a ella misma en su actual rol. Según Rosas, esta experiencia les ha permitido construir un "poder de cercanía" que, a su criterio, no puede lograrse a través de las redes sociales o la virtualidad.

Para la intendenta, este tipo de liderazgo se consigue solo mediante el contacto directo con la gente, haciendo que cada ciudadano sienta que sus intereses y necesidades están representados. "Sabemos cómo llegar a cada ciudadano", remarcó, y agregó que este aprendizaje ha sido fruto de la experiencia y de la capacidad de reconocer errores para seguir adelante.

Con una mirada puesta en el futuro, Rosas concluyó que la lista que conforma está convencida de que "el camino no es el que estamos viviendo", sugiriendo un cambio de rumbo a nivel nacional. La candidata se mostró segura de que su trabajo y el de sus compañeros, basado en el contacto directo con la gente y el conocimiento profundo de las problemáticas locales, será valorado por el electorado en las urnas.

Textuales

Romina Rosas / Candidata a diputada nacional de Fuerza San Juan