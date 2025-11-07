Rusherking apuntó contra Ángela Torres: “No soy una persona rata"

Rusherking decidió romper el silencio y hablar con detalles sobre su separación de Ángela Torres en el programa Sálvese Quien Pueda (América TV). El músico se mostró visiblemente incómodo, sorprendido y dolido por las declaraciones que su expareja había realizado semanas atrás en un streaming.

La polémica se originó cuando Ángela Torres, durante su participación en Nadie Dice Nada (Luzu TV), se refirió a su relación pasada, aunque sin dar nombres explícitos. La actriz lanzó una frase que rápidamente fue vinculada por el público con el cantante.

Publicidad

“A mí me pasó que el año pasado salía con un chico que tenía bastante plata y yo no tenía ni un cuarto de la plata que tenía él”, reveló Ángela. Continuó explicando que, debido a esta diferencia económica, ella vivía “fingiendo que era millonaria como él” y “hacía los mismos gastos que él, entonces me separé y quedé seca”.

Frente a estas palabras, Rusherking sintió que debía defender su punto de vista. El intérprete de Perfecta comenzó diciendo que la situación lo “shockeó bastante”.

Publicidad

El músico defendió su accionar durante el noviazgo, negando rotundamente haber sido tacaño: “No soy una persona rata, no soy alguien que está escatimando”. Afirmó que, cuando está de novio, siempre da lo mejor de sí, y que la gente que lo conoce lo sabe.

A pesar de su intento inicial por mantener la calma y no alimentar la polémica, Rusherking confesó que sí le molestó la reacción posterior de su ex pareja. “Lo que más me molestó fue que después no se hizo cargo de lo que había dicho”, sentenció el cantante. Ángela había salido a decir: “Yo no hablé de eso’, y eso no me cabió”.

Publicidad

El artista, que prefiere ser de perfil bajo y que no se hable de él por cosas ajenas a la música, reveló que antes de que la tensión creciera, intentó recomponer el diálogo con Ángela para aclarar las cosas de forma privada. “Le escribí. Le mandé un testamento diciéndole que no entendía por qué había dicho eso. Y no me contestó”, reveló Rusherking. Después de eso, decidió no meterse en "este quilombo al pedo".