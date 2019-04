Salud Pública evalúa si es posible hacer un aborto

A menos de una semana de que se conociera la historia de una menor de 11 años que fue abusada y quedó embarazada, el director de Niñez de la provincia confirmó que los médicos de Salud Pública están evaluando la conveniencia o no de realizar un aborto no punible.

El caso de esta nena violada alcanzó las portadas de todos los medios del país, el canal Todo Noticias de Buenos Aires designó un enviado especial que entrevistó a Marcelo Bartolomé, el responsable de la dirección de la Niñez. El funcionario explicó que "pronto" los médicos definirán si la salud de la nena no corre riesgo al interrumpir un embarazo de 19 semanas de gestación.

Bartolomé explicó que la decisión de si se aplica o no el protocolo de aborto no punible depende de los profesionales médicos y aseguró que no han recibido presiones ni a favor ni en contra de interrumpir el embarazo.

Sobre la voluntad de la menor, el funcionario dijo que "tiene entendido" que la niña ya expresó lo que quiere hacer con el embarazo, pero aclaró que desconoce cuál fue su postura ya que todo este tema pertenece a la confidencialidad médico-paciente. Además agregó que todo el caso está bajo secreto de sumario.