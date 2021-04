Salud sobre los departamentos con riesgo alto por Covid: sin cuidados podrían sumarse más  

Este miércoles Nación publicó su informe de la situación sanitaria a nivel nacional y allí detallaron que en la provincia prácticamente todo el Gran San Juan está con riesgo alto. Un día después la jefa de Epidemiología local, Mónica Jofré, coincidió y dijo en una entrevista con DIARIO HUARPE que los números locales coincidentes: tanto la razón como la incidencia de estos municipios han aumentado por encima de los límites correspondientes.

Esta situación marca que la segunda ola en la provincia está avanzando, pero además podría seguir profundizándose. Jofré explicó que la calificación en rojo en el semáforo nacional para Capital, Chimbas, Pocito, Rivadavia y Santa Lucía tiene que ver con, por un lado, la densidad poblacional, pero también está muy relacionado con “la circulación de la gente”.

Por eso, dijo la profesional, están muy atentos a la situación de los departamentos con menor cantidad de habitantes de la provincia, ya que pueden llegar al mismo escenario. “Estamos trabajando antes de que estén en rojo, muy cerca de los encargados sanitarios, pero también de los intendentes”, adelantó.

El semáforo nacional calcula la situación sanitaria de ciudades que tienen una población superior a 40.000 habitantes. Esto haría que algunos departamentos sanjuaninos que no llegan a esta población, como Valle Fértil, no tendrá un aviso desde Buenos Aires. Por eso Jofré insistió en que están atentos y explicó que ya han notado algunos pico, como los que recientemente vivieron Calingasta y la Villa San Agustín, que coincidieron con los días posteriores al fin de semana turístico.

Infecciones posvacunales, el dato que sale a buscar Salud

Con una cantidad de sanjuaninos de más de 70 años vacunados y aumentos en los casos, la cartera tiene un nuevo factor a analizar: cuántos se enfermaron tras la vacuna. Para eso, explicó Jofré, están trabajando para poder cotejar y sincronizar por el sistema que registra positivos con el de los que fueron inmunizados.

Cuando este registro entrecruzado esté activo, Salud también podrá saber cuántos casos graves se produjeron tras la vacunación y hasta si hubo fallecidos entre los grupos inmunizados.

Jofré aclaró que se dan casos también en los que el cuadro de coronavirus no avanza a cuadros más graves, pero a las terapias ingresan pacientes que tienen comorbilidades que sí traen complicaciones. “Pasa entre los más grandes, que no los quieren movilizar al médico por miedo a otros riesgos”, dijo.

El peligroso aumento de la relajación

Mónica Jofré fue la encargada de las conferencias de prensa durante buena parte del 2020 con respecto a la situación sanitaria. En su momento hizo varias alertas, pidiendo más cuidado por parte de los ciudadanos para ayudar a la contención de los casos. Este abril 2021 tuvo que insistir en su mensaje pidiendo más cuidados.

“Yo entiendo que estamos todos cansados, pero veo a la gente muy relajada y si esto no cambia los casos van a crecer”, aseguró la profesional. No solo nota más movimiento en las calles, también que algunas lecciones no se aprendieron desde el año pasado a la fecha. “Me sorprende mucho que haya gente usando mal el cubreboca, o directamente no usándolo”, comentó.

Jofré aseguró que con la vacunación los riesgos irán bajando, pero que “no es una solución si no hay medidas preventivas”. La inmunización detalló, permite menos contagio y cuadros menos graves, pero hasta que no haya un porcentaje más alto todavía dependerá en gran medida de la prevención.