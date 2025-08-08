El sector vitivinícola sanjuanino se encuentra en alerta tras el anuncio de la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar) de aplicar un aumento del 45% en las contribuciones obligatorias que deben abonar sus asociados. Esta decisión regirá a partir del ejercicio 2025 y ya fue difundida a través del Boletín Oficial.

Desde el Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación de San Juan, las autoridades expresaron su preocupación y disconformidad ante lo que consideran una medida unilateral. El ministro Gustavo Fernández fue contundente al respecto: "Se trata de una medida que impacta directamente a nuestros productores y a nuestras bodegas, lo cual afecta la producción local". Además, enfatizó que este incremento "no cuenta con ningún consenso y atenta contra la competitividad del sector".

La preocupación de San Juan no es aislada. El ministro señaló que ministros de otras provincias vitícolas, como Mendoza, también acompañan esta inquietud. La resistencia a la medida de Coviar se extiende a nivel nacional, ya que el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) y la Secretaría de Agricultura de la Nación anunciaron que tomarán medidas para revertir esta suba. Ambas entidades reafirmaron su compromiso con "una vitivinicultura sostenible, competitiva y basada en el consenso".