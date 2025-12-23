El Gobierno nacional, a través de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), anunció la próxima subasta del terreno donde actualmente funciona el Parque de la Costa, un predio de más de 51.000 m² con salida directa al río Luján y ubicación estratégica en Tigre, en el corredor norte del Gran Buenos Aires.

La operación forma parte de un más amplio plan oficial para desprenderse de más de 300 inmuebles públicos con el objetivo de reducir costos de mantenimiento y generar ingresos fiscales, y la subasta del terreno del parque es uno de los episodios más destacados por el valor y la ubicación del activo.

Aunque todavía no se definió una fecha exacta para la subasta, se espera que este proceso se concrete durante 2026. El predio ya fue desafectado de su uso ferroviario mediante una resolución del Ministerio de Economía, lo que habilita su ofrecimiento al mercado.

La ubicación del terreno, con frente al río y cerca de atractivos como el Puerto de Frutos, el casco céntrico de Tigre y el Tren de la Costa, lo convierte en un activo difícil de replicar en el mercado inmobiliario local y con potencial para proyectos de viviendas, comercio y usos mixtos, según operadores del sector.

El anuncio de la subasta despertó interés entre grandes desarrolladores aunque con variadas perspectivas. Desde Consultatio, la empresa liderada por Eduardo Costantini, admitieron que se trata de un terreno “a evaluar” sin que esté entre sus prioridades actuales, mientras que Argencons destacó la ubicación pero consideró que no encaja de manera directa con sus proyectos habituales.

El mercado inmobiliario mira con atención la operación, ya que activos urbanos de gran escala con características únicas como salida al río y conectividad suelen atraer a fondos de inversión, grupos con experiencia en desarrollos mixtos o proyectos combinados de vivienda, hotelería y comercio, una vez que se conozcan las condiciones urbanísticas del predio.