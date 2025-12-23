El salario registrado en Argentina creció un 2 % en octubre respecto al mes anterior, según datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), aunque no logró superar la inflación del mes, que fue del 2,3 %, lo que implica una nueva pérdida en términos reales para los trabajadores formales del país.

Esa evolución marca el segundo mes consecutivo en que los salarios crecen menos que los precios, resultado que, al combinarse con la suba acumulada de todo el año, deja a los ingresos formales por debajo de la inflación acumulada y con una merma del poder adquisitivo general de los trabajadores registrados.

Al desagregar los resultados, se observa que, aunque los ingresos nominales aumentan, la comparación con el índice de precios al consumidor arroja un cuadro de deterioro real del salario, algo que afecta tanto a empleados del sector privado como del público.

Esta tendencia se enmarca en un contexto más amplio de debate sobre la evolución del poder adquisitivo de los salarios y su relación con la inflación, especialmente en un año con fuertes variaciones de precios y tensiones económicas, lo que profundiza la discusión sobre la capacidad de compra real de los trabajadores registrados.