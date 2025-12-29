Durante 2025, San Juan llevó adelante un esquema sostenido de obras de mantenimiento y mejora en edificios escolares, que alcanzó a más de 450 instituciones donde funcionan más de 1.200 escuelas. Las tareas estuvieron a cargo de la Dirección de Mantenimiento y Obras Menores, dependiente del Ministerio de Infraestructura, Agua y Energía, y se enmarcaron en la política provincial de fortalecimiento de la infraestructura educativa.

Las intervenciones se desarrollaron de manera continua a lo largo del año y respondieron a una planificación previa que permitió ordenar los trabajos y ampliar el alcance de las acciones. El esquema aplicado marcó un cambio en el abordaje del mantenimiento edilicio, con una agenda de mejoras programadas en lugar de intervenciones puntuales ante situaciones urgentes.

Uno de los ejes centrales fue la climatización de los establecimientos educativos. Durante el año se instalaron más de 600 equipos de aire acondicionado en alrededor de 150 edificios escolares. En la mayoría de los casos, las obras incluyeron el reacondicionamiento de las instalaciones eléctricas y su adecuación a la normativa vigente. Todos los equipos colocados quedaron operativos y fueron destinados a aulas y espacios comunes.

Otro frente de trabajo prioritario fue la impermeabilización de techos, especialmente tras las lluvias intensas registradas en la provincia. Estas tareas se ejecutaron en 235 edificios escolares e incluyeron reparaciones de cubiertas, recambio de membranas, sellado y adecuación de desagües. En total, se avanzó sobre más de 63 mil metros cuadrados impermeabilizados. Según los registros oficiales, luego de las últimas precipitaciones se redujeron de manera significativa los reclamos por filtraciones.

En paralelo, se realizaron trabajos de pintura y acondicionamiento general en más de 200 edificios escolares. Las tareas se llevaron adelante de forma integral y se adaptaron a las necesidades de cada establecimiento, con el objetivo de mejorar las condiciones generales de uso y extender la vida útil de las estructuras.

De cara al ciclo lectivo 2026, durante el mes de noviembre se realizaron relevamientos técnicos para planificar las obras del receso estival. Estos trabajos se llevaron adelante de manera conjunta entre equipos técnicos, directivos e inspectores, con el objetivo de ejecutar las tareas durante enero y febrero y finalizarlas antes del inicio de clases.

Según lo previsto, las intervenciones del próximo año estarán orientadas principalmente a la mejora y modernización de baños y cocinas. Las obras contemplarán la renovación integral de cañerías y la optimización de las condiciones sanitarias y funcionales de estos espacios en los establecimientos educativos.

Las acciones de mantenimiento y mejora se ejecutan de manera articulada entre la Dirección de Mantenimiento y Obras Menores y el sistema educativo provincial, con el objetivo de garantizar edificios escolares en condiciones adecuadas para el desarrollo de las actividades educativas.